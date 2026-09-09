Incentivos tributarios impulsan inversiones productivas en todo el país

ARCA ha habilitado un nuevo sistema para acceder a beneficios del RIMI, mientras que la Ciudad presenta un mecanismo con financiación y ventajas impositivas. Esto podría transformar el panorama de inversiones.

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El avance en los regímenes de incentivos tributarios para inversiones productivas está tomando forma con la habilitación del sistema por parte de ARCA, que permite a las empresas solicitar los beneficios del RIMI. Este sistema busca fomentar la inversión a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, la Ciudad ha reglamentado su propio mecanismo que ofrece financiamiento y ventajas impositivas, facilitando así un marco más atractivo para los inversores. Estas medidas podrían impulsar la actividad económica y la creación de empleo en los sectores beneficiados.