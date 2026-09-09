Incentivos tributarios impulsan inversiones productivas en todo el país

El avance en los regímenes de incentivos tributarios para inversiones productivas está tomando forma con la habilitación del sistema por parte de ARCA, que permite a las empresas solicitar los beneficios del RIMI. Este sistema busca fomentar la inversión a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires.
Además, la Ciudad ha reglamentado su propio mecanismo que ofrece financiamiento y ventajas impositivas, facilitando así un marco más atractivo para los inversores. Estas medidas podrían impulsar la actividad económica y la creación de empleo en los sectores beneficiados.