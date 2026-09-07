Martes, 8 de Septiembre 2026
Economía

Crisis salarial juvenil en La Rioja: la morosidad alcanza el 23,5% y preocupa a los jóvenes

La Rioja lidera el ranking de irregularidad crediticia en Argentina, con un alarmante 23,5% de morosidad. Más de 70.000 deudores enfrentan crisis financiera, afectando especialmente a jóvenes.

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La situación crediticia en La Rioja se ha vuelto crítica, posicionando a la provincia como la de mayor morosidad en Argentina, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Con un alarmante 23,5% de morosidad, supera significativamente el promedio nacional del 15,7%, lo cual afecta a un total de 70.633 deudores morosos en la región.

A pesar de que en cantidad absoluta se sitúa en el puesto 21° a nivel nacional, la provincia concentra un gran número de morosos, especialmente entre la población con menores ingresos. El 69,9% de los morosos tiene entre 25 y 54 años, siendo el grupo de 25 a 34 años el más impactado, con 19.787 personas registradas. Además, la calidad de la deuda es preocupante, con 45.582 casos en condición irrecuperable.

El informe también destaca que los problemas económicos estructurales, como la alta inflación y los salarios bajos, agravan esta situación. Se espera que a corto plazo haya una leve disminución en los índices de morosidad, gracias a posibles acuerdos de renegociación de deudas.

Etiquetas: la rioja morosidad economía deudores cepa situación financiera
TL;DR

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