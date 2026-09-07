Lunes, 7 de Septiembre 2026
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Larissa Páez brilla en Villa Unión y se lleva el título del Oeste Riojano

Larissa Páez, ciclista de Chilecito, ganó en Villa Unión en la categoría Elite y la Clasificación General en 42 km. Su triunfo refuerza el ciclismo femenino en la región y la posiciona como candidata al podio en el Campeonato Argentino de octubre.

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La ciclista Larissa Páez, oriunda de Chilecito, se consagró en la competencia de 42 kilómetros realizada en Villa Unión, logrando el primer puesto en la categoría Elite y en la clasificación general. Este destacado rendimiento afianza su posición como una de las principales exponentes del ciclismo femenino en la región del NOA.

El triunfo de Páez no solo representa un hito personal, sino que también es motivo de orgullo para la comunidad de Chilecito y para el ciclismo en general, impulsando el interés en este deporte. Considerada una de las grandes promesas del ciclismo argentino, Larissa se prepara ahora para el Campeonato Argentino que se llevará a cabo en octubre, donde es vista como una fuerte candidata al podio.

Con un panorama optimista, la joven atleta se enfoca en superar sus propios límites y en dejar una huella significativa en el deporte. Su esfuerzo y dedicación son un reflejo del potencial existente en la provincia, y su historia apenas comienza en este competitivo ámbito.

Etiquetas: chilecito villa unión ciclismo larissa páez deporte provincia de la rioja
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