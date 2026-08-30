La cumbre de la FIA en Buenos Aires posiciona a Argentina en la escena global de la Fórmula 1

Buenos Aires acogerá desde este lunes el Congreso Americano de la FIA, con la participación de 32 clubes de América y el Caribe. Se espera la presencia del presidente Milei, quien impulsa el regreso de la Fórmula 1 al país.

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El automovilismo argentino se prepara para un evento de gran envergadura, ya que Buenos Aires será el escenario del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) a partir de este lunes. Este encuentro reunirá a representantes de 32 clubes de América y el Caribe, así como a las máximas autoridades del organismo que rige el deporte motor mundial.

Durante el congreso, se anticipa la presencia del presidente Javier Milei, quien está previsto que ofrezca un discurso. Milei ha expresado su interés en que la Fórmula 1 regrese a Argentina, lo que añade un componente significativo a la agenda del evento.