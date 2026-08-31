Lunes, 31 de Agosto 2026
Policiales

Desorden en el partido de fútbol en La Rioja deja dos heridos y preocupación en los asistentes

Un enfrentamiento entre jugadores y simpatizantes interrumpió un partido del Campeonato Pre Veteranos en Independiente, dejando dos heridos. La Policía intervino para restablecer el orden, pero la comunidad exige más seguridad en eventos deportivos.

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Redacción Equipo Editorial
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Un partido del Campeonato Pre Veteranos San Expedito fue interrumpido el sábado por la tarde debido a un enfrentamiento entre jugadores y simpatizantes en el predio de la cancha de Independiente. El incidente ocurrió cerca de las 16:30, durante el encuentro entre “Pura Sangre” y “Los Santos F.C.”.

La Policía reportó que, a los 15 minutos del primer tiempo, se produjo un desorden en el campo de juego que involucró a los jugadores y luego a las hinchadas. Esta situación generó una atmósfera tensa que requirió la intervención de las autoridades. Como resultado, dos hombres sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital local con traumatismos cerrados en el tórax.

El personal policial logró controlar la situación y restablecer el desarrollo del partido, aunque con ciertas dificultades. Este episodio ha generado inquietud entre los organizadores, quienes habían implementado medidas de seguridad, pero no pudieron anticipar este tipo de violencia. Se espera que las autoridades futbolísticas evalúen el impacto de este incidente en el campeonato y se discutan estrategias para mejorar la seguridad en los eventos deportivos.

Etiquetas: independiente fútbol violencia deportiva campeonato pre veteranos policía seguridad en eventos
TL;DR

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