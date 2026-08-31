Importantes pérdidas por incendio en el barrio Mirador de La Rioja este domingo

Un incendio en el barrio Mirador de La Rioja dejó importantes daños materiales en una vivienda tras un fallo en el sistema eléctrico. No hubo heridos, pero se aconseja revisar la calefacción ante el aumento de siniestros.

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Un incendio se produjo este domingo alrededor de las 10:20 en una vivienda del barrio Mirador, en la ciudad de La Rioja. Las llamas comenzaron en una casa situada en la intersección de avenida Santa Rosa y Alicia Moreau de Justo, presuntamente tras el uso de un caloventor por parte de la propietaria durante la noche.

La Policía indicó que recientemente se habían realizado refacciones en el sistema eléctrico de la vivienda, lo que podría haber contribuido al inicio del fuego. Aunque las pérdidas materiales fueron significativas y afectaron parte del techo de machimbre, afortunadamente no se registraron personas heridas.

El personal del Departamento Bomberos llegó al lugar para extinguir el fuego y enfriar la zona afectada. Gracias a su rápida intervención, se evitó que las llamas se extendieran a viviendas cercanas, lo que podría haber generado una situación más complicada. Posteriormente, se ofrecieron recomendaciones de seguridad a la propietaria.

Este incidente pone de relieve la necesidad de mantener adecuadamente los sistemas eléctricos en los hogares, especialmente en épocas de alto consumo de calefacción. Las autoridades locales recomiendan a la población seguir las pautas de seguridad para prevenir futuros siniestros.