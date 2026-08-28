La Copa Robótica Argentina se prepara para una emocionante semifinal en La Rioja

Treinta equipos competirán el 31 de agosto en la semifinal de la Copa Robótica Argentina 2026 en La Rioja. Dos clasificarán a la final nacional en Neuquén, destacando la colaboración y el aprendizaje.

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El 31 de agosto se llevará a cabo la semifinal de la Copa Robótica Argentina 2026 en el Paseo Cultural de La Rioja, donde competirán treinta equipos seleccionados de un total de 80 que iniciaron el certamen. Este evento, organizado por el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Educación, contará con la participación de aproximadamente 400 estudiantes de entre 15 y 18 años de diversas escuelas secundarias de la provincia.

La jornada comenzará a las 9 horas con la acreditación y un desayuno para los competidores. Durante el evento, los equipos semifinalistas pondrán a prueba los robots que han construido y entrenado, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la competencia. Además, se fomentará la formación de alianzas entre los equipos, evaluando no solo el desempeño técnico, sino también la cooperación y el trabajo en equipo.

Al final del día, se determinarán los dos equipos que clasificarán para la instancia nacional en Neuquén, programada para el 25 y 26 de septiembre. El equipo ganador de la final nacional tendrá la oportunidad de representar a Argentina en el FIRST Global Challenge 2027, resaltando así la importancia de la robótica en el ámbito educativo y el desarrollo de valores como la colaboración y el esfuerzo.