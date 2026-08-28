Viernes, 28 de Agosto 2026
Economía

Grupo Dinosaurio reanuda aceptación de bonos provinciales en La Rioja

El Gobierno de La Rioja reactivará la circulación de los bonos provinciales con el Grupo Dinosaurio de Córdoba, buscando aliviar la crisis inflacionaria y apoyar a las familias.

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El Gobierno de La Rioja ha reactivado la entrega de bonos provinciales, conocidos como Bocades o «Chachos», lo que busca aliviar la situación económica de numerosas familias. Este acuerdo se formalizó tras reuniones entre funcionarios provinciales y el Grupo Dinosaurio de Córdoba, que volverá a aceptar estos bonos en sus establecimientos.

El asesor del Ministerio de Hacienda, Carlos Nardillo, y su equipo mantuvieron encuentros con Pedro Sánchez, representante de la Casa de La Rioja en Córdoba, donde se definieron los detalles operativos. Según Sánchez, el acuerdo fue sencillo debido a la experiencia positiva previa con este sistema de bonos.

El gobernador Ricardo Quintela destacó la importancia de esta medida en un contexto inflacionario y de disminución del consumo. La reintroducción de los Chachos se considera una respuesta necesaria para ayudar a las familias y fomentar la colaboración entre el sector público y privado en tiempos de crisis.

Esta iniciativa busca no solo mejorar la economía de los beneficiarios, sino también fortalecer la red de apoyo social y comercial, facilitando el acceso a productos alimenticios y bienes de consumo para un amplio sector de la población.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial bonos provinciales economía ricardo quintela inflación
TL;DR

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