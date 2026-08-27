Aumento de vigilancia en La Rioja ante el riesgo de chikungunya y dengue

La Dirección de Epidemiología de La Rioja monitorea tres casos de síndromes febriles inespecíficos, descartando dengue y alertando sobre el riesgo de chikungunya. La vigilancia se intensifica ante la temporada 2026-2027 y el aumento de movilidad poblacional.

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La Dirección de Epidemiología ha iniciado un monitoreo riguroso de enfermedades transmitidas por mosquitos en La Rioja, ante la llegada de la temporada 2026-2027. Actualmente, tres personas están siendo evaluadas por presentar síndromes febriles inespecíficos, aunque las pruebas de laboratorio han descartado dengue como diagnóstico, revelando otros posibles orígenes de los síntomas.

La directora de Epidemiología, Salomé Rinalli, destacó la importancia de esta vigilancia, especialmente en un contexto donde se incrementa la movilidad de la población. A pesar de que el dengue sigue su estacionalidad, hay una preocupación particular por la posible circulación del virus chikungunya, que el año pasado provocó brotes en varias regiones del país. Rinalli recordó que La Rioja nunca ha registrado circulación autóctona de chikungunya, lo que podría aumentar la vulnerabilidad de la población.

Las autoridades sanitarias advierten que, si no se extreman las medidas preventivas, podrían confirmarse los primeros casos de chikungunya en la provincia durante los próximos meses. Por ello, se enfatiza la necesidad de que la población esté informada sobre los síntomas y busque atención médica ante cualquier síntoma sospechoso.