Estudiantes de La Rioja se preparan para el operativo de vacunación escolar masivo

La estrategia «Activá tu Escudo» llevará vacunas a 6.901 estudiantes de siete departamentos de La Rioja, comenzando el 10 de agosto en Chamical. Se busca mejorar la cobertura de inmunización en escuelas.

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La estrategia «Activá tu Escudo» será implementada por los ministerios de Salud y Educación de La Rioja para mejorar las coberturas de vacunación en siete departamentos. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación para estudiantes de nivel inicial y primario, con un enfoque en 6.901 alumnos nacidos entre 2015 y 2021.

Las actividades comenzarán el 10 de agosto en Chamical, donde se llevará a cabo una jornada de capacitación para directivos en la Escuela N.º 415. Al día siguiente, se realizará un encuentro similar en el Paseo Cultural Castro Barros, en la ciudad de La Rioja. Estas jornadas son el punto de partida para la organización territorial y la planificación de los operativos de vacunación.

A lo largo de agosto, los equipos de trabajo conformados por referentes de Salud y Educación se encargarán de coordinar las acciones necesarias para facilitar el acceso a las vacunas en las escuelas. La propuesta incluye capacitaciones para unificar criterios de intervención y fortalecer el registro de vacunación, fomentando la corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones educativas y las familias.