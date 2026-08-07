Bebé recuperado en Chilecito tras luchar contra la adicción a la cocaína

Un bebé de dos meses que fue ingresado en el Hospital Eleazar Herrera Motta de Chilecito debido a un cuadro febril, recibió el alta médica tras una evolución positiva. Se confirmó la presencia de cocaína en su organismo mediante un análisis toxicológico, lo que llevó a las autoridades a determinar que el menor quedara bajo la custodia de sus abuelos maternos.
El lactante fue observado por los profesionales de salud durante tres días antes de ser externado, luego de que su estabilidad clínica fuera verificada. El diagnóstico apuntó a la lactancia como posible vía de transmisión de la sustancia, ya que la madre tenía antecedentes de consumo problemático de drogas.
Las autoridades sanitarias han expresado su preocupación por los riesgos que el consumo de cocaína representa para los recién nacidos, que pueden sufrir complicaciones severas. Este caso ha suscitado alarmas en la comunidad sobre el uso de sustancias durante la gestación y la lactancia, y se están llevando a cabo esfuerzos para concientizar sobre los peligros que conlleva.