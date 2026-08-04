Miércoles, 5 de Agosto 2026
Salud

Aumento alarmante de intoxicaciones en menores: ¿qué medidas se tomarán?

El aumento de intoxicaciones por drogas en niños y adolescentes en La Rioja ha generado una alarma significativa. La magistrada Valdez destacó que la detección suele ocurrir en centros de salud, lo que activa intervenciones de la Dirección de Niñez y Justicia Penal. La comunidad enfrenta un desafío que exige un enfoque coordinado entre diversas instituciones para proteger los derechos de los menores. La situación ha impulsado campañas de concientización y la búsqueda de recursos para la rehabilitación.

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El aumento de intoxicaciones por drogas en niños y adolescentes en La Rioja ha generado una creciente preocupación en la comunidad. Este fenómeno se detecta generalmente cuando un menor ingresa a un centro de salud con síntomas de descompensación. Una vez confirmada la presencia de sustancias, el hospital notifica a la Dirección de Niñez, que interviene para proteger la integridad de los afectados.

La magistrada Valdez explicó que, en casos donde se sospecha la comisión de un delito o la vulneración grave de derechos, se involucra a la Justicia Penal para investigar a los adultos responsables. Esta situación revela la necesidad de un enfoque integral que coordine los esfuerzos de diversas instituciones en la protección de los derechos de los menores.

La Dirección de Niñez evalúa las condiciones familiares y toma medidas de protección, las cuales son informadas a la Justicia de Familia para su supervisión legal. Este proceso es clave para asegurar que se respeten los derechos de los niños y se les brinde el apoyo necesario en crisis.

Las causas del consumo de drogas entre jóvenes son complejas e incluyen factores como la falta de contención familiar y la desigualdad social. La comunidad ha respondido con campañas de concientización y la necesidad de fortalecer recursos para la atención de jóvenes en riesgo, enfatizando la importancia de la colaboración entre distintos sectores para abordar esta problemática de manera efectiva.

Etiquetas: la rioja intoxicaciones niños drogas dirección de niñez salud pública
TL;DR

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