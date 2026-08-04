Martes, 4 de Agosto 2026
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El verano se llena de romance: Netflix estrena cautivadora película de época

Se cumplen 10 años de 'Velvet', la serie que revolucionó la ficción en España. Con una estética inspirada en 'Mad Men', su historia de amor y moda sigue cautivando. ¿Qué nuevos retos enfrentan sus personajes?

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Los aficionados al cine tienen una nueva opción para disfrutar: la película de época 'Las chicas de la galería', que está ganando popularidad en Netflix. Esta producción se inspira en la novela 'The Women in Black' de Madeleine St. John y se desarrolla en Australia, coincidiendo en tiempo con 'Velvet', aunque su enfoque se centra en la situación de las mujeres en esa época.

La trama de 'Las chicas de la galería' se sitúa principalmente en grandes almacenes de moda y, a diferencia de 'Velvet', no se centra en un romance, sino en el papel femenino en la sociedad. Esta producción se suma a otras exitosas como 'Las chicas del cable', todas bajo la producción de Bambú.

En el contexto de la ficción nacional, es interesante recordar que 'Velvet' marcó un hito en la televisión, combinando una cuidada estética y una atrapante narrativa. La serie, que retrata la vida en las galerías de moda en los años 60, sigue la historia de Ana y Alberto, quienes enfrentan diversos desafíos tanto en el ámbito personal como profesional.

Etiquetas: internacional cine series época moda netflix
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