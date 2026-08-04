Rescate de abejas en Escuela Telechea: una tarea del equipo especializado en La Rioja

Un enjambre de abejas fue retirado de la Escuela Telechea en un operativo seguro, garantizando la seguridad de alumnos y transeúntes. Las abejas fueron reubicadas en un entorno protegido, promoviendo la conservación de la biodiversidad.

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Un operación de rescate fue realizada por personal especializado tras una solicitud urgente de la Escuela Telechea debido a un enjambre de abejas que se había instalado en un árbol en la zona. Este hecho representaba un riesgo para los alumnos, el personal de la escuela y los transeúntes. A las 07:54 horas, se activó un protocolo de actuación rápida para abordar la situación.

Los equipos que llegaron al lugar llevaron a cabo un procedimiento controlado y seguro para retirar el enjambre. Gracias a las técnicas implementadas, se logró extraerlo completamente sin que ocurriera ningún incidente y preservando la vida de los insectos. Posteriormente, el enjambre fue reubicado en un entorno protegido, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad.

Esta intervención no solo garantizó la seguridad de la comunidad, evitando posibles picaduras, sino que también tuvo un impacto positivo en la protección de una especie vital para el equilibrio de los ecosistemas locales.