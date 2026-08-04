Rioja Bus asegura continuidad del servicio de transporte en feriado del 4 de agosto

El feriado provincial del 4 de agosto traerá cambios en el servicio de transporte urbano de Rioja Bus, que operará desde las 6:00 con frecuencia de sábado, asegurando conectividad en la Capital.

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Con motivo del feriado provincial del martes 4 de agosto, la empresa Rioja Bus ha anunciado la organización del servicio de transporte urbano en la Capital. El servicio comenzará a las 6:00 y tendrá una frecuencia similar a la de los días sábados durante toda la jornada.

Las líneas rurales seguirán operando de manera habitual, garantizando la conectividad para los usuarios que dependen de estos servicios. En particular, el trayecto hacia la Ruta Nacional N.º 5 funcionará con normalidad, facilitando el traslado de los viajeros.

Desde la Secretaría de Transporte y Movilidad se aconseja a los usuarios considerar estas modificaciones al planificar sus desplazamientos, dado que se prevé un aumento en la demanda de transporte público durante el feriado. La actualización de horarios y frecuencias busca mejorar la comodidad de los ciudadanos y fomentar el uso del transporte público, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

La colaboración entre las entidades de transporte y la comunidad es esencial para un funcionamiento óptimo de los servicios en este período festivo, que es clave para la interacción social y el desarrollo de actividades recreativas.