Lunes, 3 de Agosto 2026
La Rioja

Incendio devastador en Chilecito: más de 1.100 hectáreas arrasadas y búsqueda de culpables

Un incendio forestal en Guanchín, Chilecito, ha devastado alrededor de 1.100 hectáreas. Aunque el fuego está contenido en varias áreas, persisten dos focos activos. Se investiga a los responsables del siniestro.

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Un incendio forestal en Guanchín, Chilecito, ha consumido aproximadamente 1.100 hectáreas, según la Secretaría de Ambiente. A pesar de la magnitud del fuego, el titular de la dependencia, Santiago Azulay, destacó que no se han visto afectadas viviendas ni puestos rurales. La cifra de hectáreas afectadas aún no es definitiva, y el funcionario señaló que el daño ambiental es significativo.

El incendio, que se encuentra contenido en varias áreas, todavía presenta dos focos activos en Guanchín. Azulay mencionó que las condiciones climáticas, incluyendo un frente de niebla densa, han ayudado a reducir las llamas en zonas como Santa Florentina y los parajes Las Talas y La Ciénaga. “El panorama es mucho más positivo”, indicó, refiriéndose a la actual situación del fuego.

En las labores de extinción, se utilizaron aviones hidrantes y se contó con la colaboración de bomberos y brigadistas. Sin embargo, las operaciones aéreas fueron suspendidas tras un accidente de helicóptero. Además, el Gobierno provincial ha iniciado una denuncia penal para investigar a los responsables del incendio.

Etiquetas: chilecito guanchín incendio forestal medio ambiente gobierno provincial daño ambiental
TL;DR

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