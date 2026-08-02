Emotivo homenaje en La Rioja por los 50 años del martirio de Angelelli

La comunidad de La Rioja se unió en una emotiva ceremonia para conmemorar los 50 años del martirio de Monseñor Angelelli, destacando el legado de servicio y fe. La celebración incluyó música, donaciones de estudiantes y la participación de autoridades.

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La comunidad de La Rioja se reunió en el barrio Benjamín Rincón para conmemorar el 50º aniversario del martirio de Monseñor Enrique Angelelli. La celebración, que incluyó música y oraciones, fue presidida por el obispo Dante Braida y la vicegobernadora Teresita Madera, quienes participaron en una emotiva ceremonia religiosa.

El evento comenzó con el Coro de la Legislatura y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Monseñor Braida destacó la importancia de mantener viva la memoria de Angelelli y de seguir su legado de fe y servicio al pueblo. También se realizaron actividades culturales y un recorrido por un algarrobo histórico, donde el obispo mártir celebró una de sus misas más recordadas.

Estudiantes del Colegio N.º 4 entregaron donaciones al Obispado para familias necesitadas, un gesto que refleja el impacto duradero del legado de Angelelli en las nuevas generaciones. La jornada contó con la presencia de autoridades provinciales, nacionales y numerosos vecinos que se unieron para rendir homenaje en la Plaza Enrique Angelelli.