Viento Zonda azota Villa Unión: recomendaciones para la seguridad de los vecinos

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Una alerta meteorológica se encuentra activa en el departamento General Felipe Varela debido al impacto de intensas ráfagas de Viento Zonda. Este fenómeno afecta principalmente a la ciudad de Villa Unión y a tramos de la Ruta Nacional N° 40, generando preocupación por la visibilidad reducida y el levantamiento de polvo en suspensión.

Las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones para evitar posibles accidentes. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de ser necesario, hacerlo a baja velocidad y con luces encendidas. También se aconseja mantenerse alejado de estructuras que podrían verse afectadas por el viento, como árboles y postes eléctricos.

La situación ha llevado a los organismos de emergencia y Defensa Civil a mantenerse en monitoreo constante ante posibles contingencias, como cortes de suministro eléctrico y caídas de ramas. Además, se ha establecido una prohibición absoluta de encender fuego, dado el alto riesgo de incendios en estas condiciones climáticas adversas.

La comunidad es informada sobre la gravedad de la situación y se enfatiza la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad. Las autoridades locales trabajan para garantizar la seguridad ciudadana mientras se monitorea el desarrollo del fenómeno.