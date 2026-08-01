Efemérides del 1 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 1 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 1 de agosto de 2026
- 1915 – en Bahía Blanca, Argentina, se funda el Club Atlético Puerto Comercial (Ingeniero White).
- 1969 – Ana Celentano, actriz argentina.
- 1970 – Maxi Trusso, cantante argentino.
- 1976 – Jorge Rodrigo Barrios, boxeador argentino.
- 1978 – Juliana Gattas, cantante argentina.
- 1980 – Gustavo Sever, futbolista argentino.
- 1998 – Camila Baccaro, futbolista uruguaya.
- 2000 – Gaspar Garrone, jugador de hockey sobre césped argentino.
- 2004 – en Asunción (Paraguay) se incendia el supermercado Ycuá Bolaños. Los dueños, así como los vigilantes de seguridad son inculpados por el cierre de las puertas para evitar saqueos, el resultado: alrededor de 400 muertos y más de 500 heridos.
- 2015 – Entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
El 1 de agosto de 1981, se lanzó la cadena de televisión MTV en Estados Unidos, marcando un hito en la industria musical y televisiva. Su primera transmisión incluyó el famoso video de "Video Killed the Radio Star" de The Buggles, lo que simbolizó el comienzo de una nueva era en la forma en que se consumía la música. Desde entonces, MTV se convirtió en un referente cultural y un influyente promotor de artistas.
En el mundo: 1 de agosto de 2026
- -30 – César Augusto entra en Alejandría y toma el control de la misma para la Antigua república romana.
- 314 – el emperador Constantino I convoca el Concilio de Arlés.
- 527 – Justiniano I se convierte en Emperador Bizantino.
- 608 – se dedica Columna de Focas al emperador romano Focas, último añadido del Foro Romano.
- 939 – las tropas del rey leonés Ramiro II vencen a las de Abderramán III en la batalla de Simancas.
- 1137 – en Aragón (actual España), Ramiro II promete en matrimonio a su hija Petronila con Ramón Berenguer IV de Barcelona.
- 1291 – se funda la Confederación Helvética con la unión de los condados de Uri, Schwyz y Unterwalden (formado este último por Obwalden y Nidwalden); inicio del estado suizo.
- 1443 – Alfonso V continúa su política expansionista y conquista el condado de Fano.
- 1461 – Eduardo IV se convierte en rey de Inglaterra.
- 1469 – Luis XI de Francia crea en Amboise la Orden de San Miguel que es una orden militar.
- 1492 – en España, los Reyes Católicos ordenan la expulsión de los judíos.
- 1498 – Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo en visitar lo que ahora es Venezuela.
- 1518 – en Estrasburgo (en esa época parte del Sacro Imperio Romano Germánico), llega a su apogeo la Epidemia de baile de 1518: aproximadamente 400 personas bailaban enloquecidamente en las calles sin parar. La mayoría murió como consecuencia de infartos cardíacos, ataques cerebrovasculares y agotamiento.
- 1520 – En la Catedral de Ávila, España, se reúnen los representantes de las ciudades de Toledo, Segovia, Salamanca, Toro y Zamora para conformar unas Cortes Generales con el objetivo de reorganizar la estructura política de la Corona de Castilla. Estas cortes se oponían a las políticas aprobadas por Carlos I de España en las Cortes de La Coruña, así como a la tendencia del rey de nombrar a extranjeros en altos cargos de poder, desencadenando la Rebelión de las Comunidades de Castilla.
- 1595 – muere en la horca Gabriel Espinosa, el pastelero de Madrigal, que fingió ser el rey Sebastián de Portugal.
- 1610 – Rodrigo de Vivero llega a tierras novohispanas procedente de Japón.
- 1674 – en Utrecht (Países Bajos), un tornado destruye la nave que unía la catedral de Dom (Domkerk) y la torre de Dom (Domtoren).
- 1704 – la escuadra anglo-neerlandesa, al mando del contralmirante George Rooke, comienza el asedio de Gibraltar, durante la guerra de sucesión española.
- 1726 – se otorga la Carta Puebla al municipio de Figueroles (Castellón).
- 1772 – se produce el primer reparto de Polonia, en provecho de Prusia, Rusia y Austria.
- 1774 – el elemento oxígeno es descubierto independientemente por Joseph Priestley, corroborando los hallazgos previos de Carl Wilhelm Scheele.
- 1776 – el rey Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata.
- 1832 – entra en servicio el primer ferrocarril de vapor en Austria, entre Linz y České Budějovice, destinado al transporte de sal.
- 1834 – queda abolida la esclavitud en todos los territorios dependientes del Imperio británico.
- 1837 – En Barcelona se publica el primer número del periódico El Constitucional.
- 1867 – Rusia vende Alaska a los Estados Unidos por 7,2 millones de dólares.
- 1889 – se funda el Listín Diario, el periódico de mayor circulación en la República Dominicana.
- 1898 – se inaugura el Museo Español de Arte Contemporáneo en el Palacio de Bibliotecas y Museos de la calle Recoletos de Madrid (actual sede de la Biblioteca Nacional), con Pedro Madrazo como director.
- 1900 – el médico cubano Carlos Finlay hace público sus descubrimientos sobre el mosquito transmisor de la fiebre amarilla.
- 1902 – la explosión de una mina de carbón en Wollongong (Australia), causa la muerte de un centenar de obreros.
- 1907 – en la isla de Brownsea (Inglaterra), el militar Robert Baden-Powell realiza el primer campamento scout de la Historia, considerado el nacimiento del escultismo.
- 1911 – comienza a funcionar el giro postal en España.
- 1911 – en Huelva (España), un gran incendio destruye la fundición Bessemer de Río Tinto.
- 1912 – se inaugura el correo aéreo semanal entre París y Londres.
- 1912 – en el Jungfrau (Alpes suizos) entra en servicio la estación de ferrocarril del Jungfraujoch, a 3454 m de altitud.
- 1914 – Alemania le declara la guerra a Rusia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial.
- 1915 – en Bahía Blanca, Argentina, se funda el Club Atlético Puerto Comercial (Ingeniero White).
- 1916 – dirigibles alemanes bombardean Londres.
- 1917 – Puig i Cadafalch se convierte en el nuevo presidente de la Mancomunidad catalana, tras el fallecimiento de Enric Prat de la Riba.
- 1917 – el papa Benedicto XV hace un llamamiento a la paz a todas las fuerzas beligerantes en la I Guerra Mundial.
- 1920 – se celebra el congreso fundacional del Partido Comunista de Gran Bretaña.
- 1920 – Londres acoge el primer jamboree mundial del movimiento scout, en el que fue nombrado presidente Baden-Powell.
- 1920 – en Punta Arenas (Chile) se mantiene viva la huelga general revolucionaria.
- 1920 – en la India, Gandhi comienza una campaña de desobediencia civil.
- 1926 – en Nápoles Italia se funda el club de fútbol Società Sportiva Calcio Napoli.
- 1926 – en México entran en vigor las leyes anticlericales que dan inicio a la Guerra Cristera, la cual no finalizaría hasta 1929.
- 1927 – en Nanchang (China) se produce el primer alzamiento comunista.
- 1928 – diputados croatas fundan un Parlamento separatista del resto de Yugoslavia.
- 1933 – en Halle (Alemania) se imparte el primer curso de «higiene racial», que durante el Tercer Reich será obligatorio dentro del programa académico de formación médica.
- 1934 – en la India, Gandhi concluye su campaña de solidaridad con la casta de los "parias".
- 1940 – se funda en Albacete el Albacete Balompié
- 1942 – en la España franquista se publica el primer libro en idioma catalán tras la guerra: Rosa mística, obra religiosa del sacerdote Camil Geis.
- 1942 – en República Dominicana comienza el tercer periodo presidencial del dictador Rafael Leónidas Trujillo.
- 1942 – en Daegu (Corea del Sur) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 40 °C (104 °F).
- 1943 – Birmania se independiza del Imperio británico.
- 1944 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial: Varsovia se subleva contra la ocupación alemana en un combate que dura 63 días. Tras el alzamiento, el ejército alemán destruye el 85% de la ciudad.
- 1945 – en México se constituye un nuevo gobierno.
- 1946 – los griegos se manifiestan mediante referéndum a favor del regreso del rey Jorge II.
- 1947 – la Resolución 27 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es adoptada.
- 1948 – Filipinas, en la provincia de Dávao del Sur se crea el municipio de La Trinidad.
- 1950 – Balduino I presta juramento como rey de Bélgica.
- 1950 – la Unión Soviética se reintegra en el Consejo de Seguridad de la ONU.
- 1952 – en Santo Domingo, República Dominicana se realiza la primera emisión de televisión de La Voz Dominicana.
- 1952 – en Islandia, Ásgeir Ásgeirsson se convierte en presidente.
- 1958 – en Cuba, las tropas estadounidenses se retiran de la isla.
- 1958 – a las 10:50 UTC (23:50 hora local, del 31 de julio), a 81 km por encima del atolón Johnston (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Teak, de 3800 kilotones. Es la bomba n.º 153 de las 1132 que Estados Unidos hizo detonar entre 1945 y 1992.
- 1960 – Benín se independiza del Imperio francés.
- 1964 – en Venezuela se inician las transmisiones de Cadena Venezolana de Televisión (hoy Venezolana de Televisión).
- 1965 – en el Hospital Clínico de Barcelona concluye con éxito la intervención quirúrgica de trasplante de riñón.
- 1966 – en Nigeria, un golpe de Estado ―perpetrado por el teniente Yakubu Gowon― derroca el gobierno militar del general Johnson Aguiyi-Ironsi.
- 1970 – Yasir Arafat proclama su voluntad de liberar Palestina por medio de la lucha armada.
- 1970 – en la Ciudad de México, se inaugura el primer tramo de la Línea 2 del Metro desde Pino Suárez a Tasqueña.
- 1971 – se realiza el concierto benéfico The Concert for Bangladesh, organizado por George Harrison y Ravi Shankar.
- 1972 – en Lanzarote se funda el San Bartolomé Club de Fútbol.
- 1976 – en Montreal comienza la XXI edición de los Juegos Olímpicos, en los que brillaría la gimnasta rumana Nadia Comăneci.
- 1976 – en Nürburgring, durante el Gran Premio de Alemania, el piloto austriaco de Fórmula 1, Niki Lauda sufre un accidente al chocar su auto contra la barrera de protección; sobrevivió pese a las serias quemaduras en su cabeza y afectación a sus pulmones.
- 1977 – en España, recién liberada de la dictadura de Franco, todos los grupos parlamentarios, a excepción del grupo mixto, eligen el texto de la ponencia para redactar el borrador de la nueva Constitución española.
- 1980 – en su chalé de Somosaguas, en Madrid, aparecen asesinados los marqueses de Urquijo.
- 1981 – en Estados Unidos inicia sus transmisiones el canal televisivo de música MTV.
- 1986 – en la Ciudad de México, se inaugura el primer tramo del Tren Ligero de la Ciudad de México, desde Tasqueña a Estadio Azteca.
- 1989 – se lanza la primera versión de Microsoft Office, que incluía Excel, PowerPoint y Word, además la versión pro(profesional) incluía acces y Schedule plus[cita requerida]
- 2003 – en París, Marie Trintignant, hija del célebre cineasta francés Jean-Louis Trintignant, muere por los golpes que le propinó su pareja sentimental, el cantante Bertrand Cantat.
- 2004 – en Asunción (Paraguay) se incendia el supermercado Ycuá Bolaños. Los dueños, así como los vigilantes de seguridad son inculpados por el cierre de las puertas para evitar saqueos, el resultado: alrededor de 400 muertos y más de 500 heridos.
- 2005 – en Arabia Saudita, fallece Fahd bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita debido a una posible infección pulmonar; su muerte indica el comienzo del reinado de su sucesor: Abdalá bin Abdulaziz.
- 2007 – en Mineápolis (Estados Unidos) se desploma un puente sobre el río Misisipi. Muchos automóviles caen al agua y hay un número indeterminado de muertos.
- 2008 – segundo eclipse solar del milenio, visible en China y otros países y, vía internet, en todo el mundo.[cita requerida]
- 2014 – Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica está en vigor.
- 2015 – Entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
- 2023 – Inicio de la construcción del nuevo Estadio Libertador Simón Bolívar, sede del Club Bolívar.