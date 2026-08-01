Efemérides del 1 de agosto de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 1 de agosto, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 1 de agosto para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 1 de agosto de 2026

1915 – en Bahía Blanca, Argentina, se funda el Club Atlético Puerto Comercial (Ingeniero White).

– en Bahía Blanca, Argentina, se funda el Club Atlético Puerto Comercial (Ingeniero White). 1969 – Ana Celentano, actriz argentina.

– Ana Celentano, actriz argentina. 1970 – Maxi Trusso, cantante argentino.

– Maxi Trusso, cantante argentino. 1976 – Jorge Rodrigo Barrios, boxeador argentino.

– Jorge Rodrigo Barrios, boxeador argentino. 1978 – Juliana Gattas, cantante argentina.

– Juliana Gattas, cantante argentina. 1980 – Gustavo Sever, futbolista argentino.

– Gustavo Sever, futbolista argentino. 1998 – Camila Baccaro, futbolista uruguaya.

– Camila Baccaro, futbolista uruguaya. 2000 – Gaspar Garrone, jugador de hockey sobre césped argentino.

– Gaspar Garrone, jugador de hockey sobre césped argentino. 2004 – en Asunción (Paraguay) se incendia el supermercado Ycuá Bolaños. Los dueños, así como los vigilantes de seguridad son inculpados por el cierre de las puertas para evitar saqueos, el resultado: alrededor de 400 muertos y más de 500 heridos.

– en Asunción (Paraguay) se incendia el supermercado Ycuá Bolaños. Los dueños, así como los vigilantes de seguridad son inculpados por el cierre de las puertas para evitar saqueos, el resultado: alrededor de 400 muertos y más de 500 heridos. 2015 – Entra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.

💡 ¿Sabías que...? El 1 de agosto de 1981, se lanzó la cadena de televisión MTV en Estados Unidos, marcando un hito en la industria musical y televisiva. Su primera transmisión incluyó el famoso video de "Video Killed the Radio Star" de The Buggles, lo que simbolizó el comienzo de una nueva era en la forma en que se consumía la música. Desde entonces, MTV se convirtió en un referente cultural y un influyente promotor de artistas.

En el mundo: 1 de agosto de 2026