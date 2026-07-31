Accidente en la Capital: grave colisión entre camioneta y moto deja dos heridos

Un violento siniestro vial en la intersección de Avenida 1º de Marzo y Puerto Argentino dejó a dos heridos que fueron trasladados de urgencia al hospital. La investigación sigue en curso.

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Este viernes, un siniestro vial grave ocurrió en la intersección de la Avenida 1º de Marzo y calle Puerto Argentino en la zona Sur de la ciudad capital. El choque involucró a una camioneta Ford Ranger y a una motocicleta con dos ocupantes, quienes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital.

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes. El impacto fue tan violento que los ocupantes de la motocicleta sufrieron lesiones de diversa gravedad. Personal de emergencias médicas llegó rápidamente al lugar para atender a los lesionados y realizar su traslado al nosocomio local para recibir atención médica adecuada.

Además, efectivos policiales se hicieron presentes para regular el tránsito y llevar a cabo las pericias necesarias que permitan esclarecer la mecánica del siniestro.