Avances en la investigación por el caso de Ilda Goyochea conmocionan a La Rioja

La jueza Cecilia Córdoba avanza en la investigación por la muerte de una joven en La Rioja, con indagatorias y una reconstrucción del hecho que revelan versiones contradictorias de los imputados. La pericia técnica busca esclarecer lo sucedido.

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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, bajo la dirección de la jueza Dra. Cecilia Córdoba, avanza en la investigación de la muerte de una joven en La Rioja. En este contexto, se llevaron a cabo las indagatorias de los dos imputados y una reconstrucción del suceso, que busca esclarecer lo ocurrido.

Las declaraciones de los imputados revelan discrepancias en sus relatos sobre el momento de la caída de la víctima dentro del inmueble. Ambos afirmaron no haber presenciado el incidente, aunque sus versiones difieren en otros detalles relacionados con la asistencia a la joven y la secuencia de eventos.

La reconstrucción del hecho se realizó en colaboración con personal de Policía Técnica Judicial y profesionales médicos, quienes utilizaron a una persona con características físicas similares a la víctima. Este procedimiento se basó en testimonios de testigos y busca dar claridad sobre lo sucedido la madrugada del 10 de julio.

La jueza destacó que esta medida se llevó a cabo respetando las garantías procesales de los imputados, quienes fueron informados de su derecho a participar o no en la reconstrucción. A pesar de que la actividad permitió verificar algunos elementos, las diferencias en las declaraciones recientes serán objeto de análisis adicional.