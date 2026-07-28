Policías de Ulapes acusados de torturas: la comunidad exige justicia y respuestas

El fiscal ratificó la imputación contra policías por apremios ilegales en Ulapes, donde se habla de torturas. Los acusados podrían enfrentar hasta 8 años de prisión. La comunidad exige respuestas y justicia.

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La comunidad de Ulapes está inquieta ante la reciente confirmación del abogado Nicolás Mercado sobre la imputación de efectivos policiales investigados por apremios ilegales en la comisaría local. Este avance sugiere que se podría hablar de torturas cometidas en la dependencia policial, lo que ha generado un fuerte reclamo por justicia y transparencia.

Los imputados enfrentan una posible pena de hasta 8 años de prisión, aunque hasta el momento no hay detenidos en el marco de la investigación. Los acusados se encuentran bajo licencia médica o administrativa, pero no han sido suspendidos de sus cargos, lo que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y de la población.

La defensa legal de los acusados ha expresado su preocupación por no haber tenido acceso formal al dictamen fiscal, lo que complica la preparación de una defensa efectiva. Este caso resalta la necesidad de reformar las instituciones y garantizar el respeto a los derechos humanos, así como la seriedad en el tratamiento de denuncias de abusos.

La situación actual en Ulapes ha generado un debate profundo sobre la confianza en las fuerzas de seguridad y la urgencia de implementar medidas que eviten la repetición de hechos similares en el futuro, asegurando un sistema judicial efectivo que garantice la justicia.