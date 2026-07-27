Motociclista grave tras choque con auto en la Capital: impacta en la circulación del fin de semana

Una motociclista colisionó con un automóvil en la avenida Coronel Montes, quedando inconsciente tras el impacto. La falta de chapa patente en la moto fue detectada durante el peritaje. La situación destaca la necesidad de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes.

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Este sábado, se produjo un grave accidente vial en la avenida Coronel Montes, antes de la intersección con la calle Ricardo Quiroga, cuando una motociclista colisionó contra la puerta de un automóvil que se abrió inesperadamente. La motocicleta involucrada era una Gilera 110 cc, mientras que el vehículo mayor era un Volkswagen Gol.

La conductora de la motocicleta no pudo evitar el choque y terminó cayendo al asfalto, quedando inconsciente en el lugar. Vecinos y transeúntes rápidamente contactaron a las fuerzas de seguridad, y el Servicio de Emergencias DEM 107 llegó de inmediato para brindarle atención médica y trasladarla a un centro asistencial.

Durante las investigaciones en la escena, la policía constató que la motocicleta circulaba sin la chapa patente en su posición reglamentaria, la cual fue hallada más tarde debajo del asiento. Las autoridades judiciales y de tránsito están llevando a cabo las acciones necesarias para establecer las responsabilidades del accidente, resaltando la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito para prevenir futuros incidentes.