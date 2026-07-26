Domingo, 26 de Julio 2026
Policiales

Motociclista en estado crítico tras accidente en la avenida San Nicolás de Bari

Un siniestro vial en el barrio Argentino dejó a un motociclista con lesiones graves tras chocar con un automóvil. El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 en la intersección de avenida San Nicolás de Bari y calle Tartagal.

Redacción
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Un motociclista resultó gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Argentino durante la madrugada del sábado. El siniestro se registró alrededor de las 03:00 en la intersección de avenida San Nicolás de Bari y calle Tartagal.

Según las primeras informaciones, el accidente involucró a una motocicleta y un automóvil que circulaban en la misma dirección. El conductor del vehículo habría intentado estacionar girando hacia la izquierda, lo que provocó la colisión. Como consecuencia del impacto, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió lesiones significativas, incluyendo posibles fracturas en la muñeca derecha y clavícula, así como un corte en la ceja.

El servicio de emergencias médicas llegó al lugar para asistir al herido y lo trasladó al hospital para recibir atención adecuada. Se realizó un test de alcoholemia a ambos conductores, cuyo resultado fue negativo. La policía y el Departamento de Accidentes Viales están investigando el incidente, que ocurrió en una zona bien iluminada y señalizada.

Etiquetas: argentina accidente de tránsito barrio argentino san nicolás de bari tartagal policía
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