Repercusiones del menemismo en la política argentina: análisis y reflexiones

Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha señalado la necesidad de replantear las estrategias de liderazgo en la política actual. A su juicio, la centralización del poder ha llevado a una exclusión constante en el ejercicio del mismo, lo que exige un cambio profundo en la forma de ejercer el liderazgo.
Kohan enfatiza la importancia de reflexionar sobre las consecuencias de estas prácticas desde la década de los noventa. En su opinión, realizar un análisis exhaustivo sobre la herencia de ese periodo es fundamental para comprender su impacto en la realidad política actual. Este estudio es clave para identificar las fallas en el ejercicio del poder y proponer alternativas que favorezcan una mayor inclusión en la toma de decisiones.