El menemismo en la política argentina: un análisis de su legado y sus repercusiones actuales

Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha expresado la urgencia de revisar las estrategias de liderazgo en la política actual. Según su análisis, la centralización del poder ha resultado en una exclusión continua en su ejercicio. Kohan menciona que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", lo que resalta la necesidad de un cambio en la forma en que se ejerce el liderazgo.
Además, Kohan hace un llamado a reflexionar sobre las repercusiones de estas prácticas desde la década de los noventa. Propone realizar una evaluación profunda de la herencia de ese periodo para entender su impacto en la realidad política contemporánea. Este análisis es crucial para identificar las fallas en el ejercicio del poder y buscar alternativas que promuevan una mayor inclusión en la toma de decisiones.