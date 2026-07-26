La Rioja celebra la unión comunitaria: líderes políticos se reúnen en homenaje

El 1 de agosto se llevará a cabo un homenaje en Punta de los Llanos para conmemorar el 50° aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli. Este evento es crucial para el Partido Justicialista, que busca reafirmar su compromiso en un contexto electoral complicado. La invitación del gobernador Ricardo Quintela a figuras como Axel Kicillof y Máximo Kirchner podría ser clave para la reconstrucción del peronismo.
Aún no se ha confirmado la asistencia de estos líderes, lo que genera incertidumbre sobre el impacto político del homenaje. Su participación sería un símbolo importante de unidad en un partido que enfrenta divisiones ideológicas. La falta de certezas en sus agendas pone de relieve las dificultades del PJ para consolidar alianzas en un entorno político fragmentado.