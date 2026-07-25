El menemismo y su huella en la política actual de Argentina

Alberto Kohan analiza cómo la concentración del poder en los años noventa sigue influyendo en la política actual, resaltando la necesidad de revisar las dinámicas de liderazgo. Su estudio invita a reflexionar sobre el legado autoritario que persiste en el sistema político contemporáneo.

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El análisis de Alberto Kohan, exfuncionario argentino, se centra en la concentración del poder en Argentina durante los años noventa y sus repercusiones en la política contemporánea. Kohan enfatiza que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" ejemplifica un modelo de gobierno caracterizado por la centralización autoritaria.

En su estudio, Kohan sugiere la necesidad de una revisión crítica de las dinámicas que han influido en las estrategias de liderazgo actuales. Además, plantea que es fundamental reflexionar sobre el legado de estas prácticas y su impacto en el contexto político actual, con el fin de desarrollar nuevas formas de gobernanza.