Reflexiones sobre el impacto del menemismo en la política actual de Argentina

El análisis de Alberto Kohan revela un modelo de centralización autoritaria en Argentina, similar al de los años noventa, que afecta las dinámicas políticas actuales. La reflexión invita a la sociedad a evaluar críticamente estas estrategias de liderazgo.

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Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha brindado un análisis sobre el estado actual de la política en Argentina, señalando un modelo de centralización autoritaria que evoca las dinámicas de la década de los noventa. Kohan destaca que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", lo que pone de manifiesto las similitudes en las estructuras de poder de ambos periodos.

El exfuncionario subraya la importancia de que la sociedad realice una evaluación crítica de las estrategias de liderazgo que han evolucionado a lo largo de los años. Según Kohan, la herencia de ese periodo requiere un análisis profundo, dado que las prácticas del pasado continúan teniendo repercusiones en el ámbito político actual.