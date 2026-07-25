Sábado, 25 de Julio 2026
Política

Análisis del menemismo: ¿cómo influye en la política argentina actual?

El análisis de Alberto Kohan sobre la centralización autoritaria en los años noventa revela que sus efectos aún marcan la política actual. Se plantea la urgencia de revisar estas dinámicas de poder.

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El exfuncionario argentino Alberto Kohan realizó un análisis sobre la concentración del poder en el país durante los años noventa, destacando que las consecuencias de esa época perduran en la política actual. Kohan enfatiza que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" ilustra un modelo de gobierno caracterizado por la centralización autoritaria.

En su estudio, propone una revisión crítica de las dinámicas que han influido en las estrategias de liderazgo y en el ejercicio del poder en la actualidad. Además, llama a la reflexión sobre la influencia persistente de estas prácticas en el contexto político contemporáneo, sugiriendo que es fundamental entender su legado para avanzar en nuevas formas de gobernanza.

Etiquetas: argentina política centralización autoritaria análisis de poder gobierno nacional revisión crítica
TL;DR

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