Sábado, 25 de Julio 2026
Política

El legado del menemismo en la política argentina: reflexiones actuales

El análisis de Alberto Kohan destaca la centralización autoritaria en la política argentina actual, similar a los años noventa, y llama a una evaluación crítica del liderazgo contemporáneo.

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El exfuncionario argentino Alberto Kohan ha realizado un análisis sobre la situación política actual en Argentina, señalando la existencia de un modelo de centralización autoritaria que recuerda a la década de los noventa. Kohan subraya que "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme", lo que refleja las dinámicas de poder de esos años.

Su reflexión sugiere que es fundamental que la sociedad lleve a cabo una evaluación crítica de las estrategias de liderazgo que han ido evolucionando desde entonces. Además, Kohan enfatiza que la herencia de ese periodo histórico demanda un análisis profundo, ya que las prácticas de aquella época siguen teniendo repercusiones en el ámbito político actual.

Etiquetas: argentina política análisis político centralización autoritaria alberto kohan
TL;DR

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