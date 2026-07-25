El impacto del menemismo en la política actual: un análisis necesario para entender Argentina

Alberto Kohan analiza cómo la centralización autoritaria de los años noventa sigue influyendo en la política actual de Argentina, invitando a una reflexión crítica sobre el liderazgo contemporáneo.

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El análisis de Alberto Kohan, exfuncionario argentino, pone de manifiesto la **centralización autoritaria** que caracterizó al gobierno en Argentina durante los años noventa. Kohan utiliza la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" para ilustrar este modelo de gobierno.

Según sus observaciones, las repercusiones de esa época no han dejado de influir en la política actual del país. Propone una **revisión crítica** de las dinámicas que han forjado las estrategias de liderazgo y el ejercicio del poder en el presente. Kohan invita a reflexionar sobre cómo estas prácticas continúan impactando el **contexto político contemporáneo**.