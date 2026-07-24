Homenaje en La Rioja: Quintela invita a figuras clave de la política nacional

El 1 de agosto, La Rioja será el escenario de un acto en homenaje a monseñor Angelelli, 50 años después de su asesinato. La asistencia de Kicillof y Kirchner podría ser clave para la unidad del PJ en un contexto político fragmentado. Sin su presencia, las tensiones internas se acentuarían.

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El próximo 1 de agosto, La Rioja será escenario de un homenaje en memoria de monseñor Enrique Angelelli, a 50 años de su asesinato. El gobernador Ricardo Quintela ha extendido invitaciones a Axel Kicillof y Máximo Kirchner para que asistan al evento, que se llevará a cabo en Punta de los Llanos. La participación de ambos líderes podría ser clave para la reconstrucción del peronismo, mientras que su ausencia evidenciaría las tensiones internas dentro del partido.

Este acto no solo conmemora la figura de Angelelli, un símbolo de la lucha por los derechos humanos, sino que también se presenta como una oportunidad para que los líderes del Partido Justicialista reafirmar sus compromisos en un contexto electoral incierto. La posibilidad de una fotografía conjunta podría servir como un gesto de unidad en un momento donde las divisiones ideológicas son evidentes.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmaciones sobre la asistencia de los convocados, lo que deja en suspenso el impacto político que podría tener el aniversario. La falta de definiciones en las agendas de Kicillof y Kirchner pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el PJ para consolidar alianzas en un entorno cada vez más fragmentado.