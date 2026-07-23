Jueves, 23 de Julio 2026
Política

Reflexiones sobre el poder en los 90: Kohan analiza la era Menem en Argentina

Alberto Kohan, exfuncionario menemista, revela cómo la centralización del poder en los 90 moldeó la política argentina. Su análisis invita a reflexionar sobre el legado de esa era.

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Alberto Kohan, exfuncionario del gobierno de Carlos Menem, ofreció una reflexión sobre la política argentina de los años 90. En sus declaraciones, resaltó que la frase "el poder no se comparte ni aun con quien se duerme" simboliza la forma en que se gestionaba el gobierno en esa época.

Kohan subrayó la centralización del poder como una característica clave del liderazgo menemista, lo que tuvo consecuencias profundas en la dinámica política del país. A través de su análisis, expone las estrategias que definieron un período crucial en la historia de Argentina.

Etiquetas: argentina política alberto kohan gobierno nacional años 90 menenismo
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