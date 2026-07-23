Jueves, 23 de Julio 2026
Economía

ENOD anuncia la apertura de dos plantas en La Rioja que crearán 150 puestos de trabajo

importante avance para la industria local, con la creación de 150 nuevos empleos. Actualmente, se seleccionan 70 postulantes para capacitación, mientras se prevé una segunda convocatoria. Sin embargo, los desafíos económicos persisten, afectando la actividad industrial.

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En medio de un entorno nacional complicado, la provincia de La Rioja ha recibido una buena noticia con la inversión del grupo ENOD, que abrirá dos nuevas plantas industriales en el Parque Industrial de la Capital. Esta iniciativa permitirá la incorporación de 150 trabajadores locales, según informó el subsecretario de Vinculación Industrial, Juan Sánchez.

La primera etapa del proceso ya se encuentra en marcha, con la selección de 70 personas que participarán en una capacitación de tres meses. Esta capacitación, a cargo de la empresa, es fundamental para conformar el equipo inicial de la primera planta, que comenzará a operar en septiembre. Posteriormente, se abrirá una segunda convocatoria para incorporar a 80 trabajadores más en la segunda nave industrial, prevista para iniciar actividades a finales de este año o principios del siguiente.

A pesar de la apertura de estas plantas, Sánchez advirtió sobre los desafíos que enfrenta el sector industrial, como la caída del consumo interno y la apertura de importaciones, lo que genera capacidad ociosa en varias empresas. Para contrarrestar estos problemas, el Gobierno provincial mantiene un diálogo constante con cámaras empresariales y gremios para apoyar a las industrias en la región.

Etiquetas: la rioja parque industrial empleo inversión gobierno provincial industria
TL;DR

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