Investigación a padres tras positivo de cocaína en niña de 7 años en La Rioja

Una niña de 7 años fue internada en el Hospital de la Madre y el Niño en La Rioja con síntomas graves y positivo a cocaína. La Justicia investiga la situación familiar y posibles negligencias.

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Una investigación judicial se ha iniciado en La Rioja tras el ingreso de una niña de 7 años al Hospital de la Madre y el Niño con síntomas graves. La menor presentó vómitos y diarrea, y los análisis médicos detectaron la presencia de sustancias prohibidas, lo que activó alarmas en el sistema de salud local.

Según informes de la Unidad Especial de Asuntos Juveniles (U.R. IV), el padre llevó a la niña a la guardia, donde quedó internada para observación y tratamiento. Posteriormente, se confirmó que un análisis de orina dio positivo para cocaína, lo que llevó a la madre a presentar una denuncia ante la policía, indicando que su hija había estado bajo el cuidado exclusivo de su padre desde el domingo.

Ante la gravedad del caso, el Juzgado de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores ha intervenido, junto con organismos de protección de la niñez. Las autoridades están trabajando para esclarecer cómo la menor tuvo acceso a la sustancia y para establecer la responsabilidad de los progenitores, así como para implementar medidas de protección necesarias.

Este incidente subraya la fragilidad de la situación familiar y la urgencia de un seguimiento más riguroso en casos de riesgo para menores. La comunidad y las autoridades están a la espera de los avances en la investigación, buscando asegurar el bienestar de la niña y de otros menores en situaciones similares.