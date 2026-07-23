Accidente en calle Agüero Vera causa lesiones y complica el tránsito en La Rioja

Un choque entre un automóvil y una motocicleta en calle Agüero Vera dejó a un motociclista hospitalizado y a un conductor con escoriaciones. La rápida respuesta de emergencias fue clave en la atención.

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Un accidente de tránsito ocurrió pasadas las 18.30 horas en la calle Agüero Vera, entre Madre Teresa de Calcuta y Unidad Nacional, involucrando un automóvil y una motocicleta. El siniestro dejó a una persona hospitalizada tras la colisión.

El choque fue protagonizado por un Ford Falcon de color bordo, conducido por Juan Riquelmes Silva (27 años), y una moto Yamaha Crypton 110 cc de color negro, a cargo de Ronald Salguero (42 años). Los servicios de emergencia asistieron al motociclista en el lugar y lo trasladaron al hospital para una evaluación médica más detallada.

El conductor del automóvil sufrió escoriaciones faciales y molestias oculares, pero no requirió traslado a un centro médico. En el operativo de asistencia intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia, el personal médico del DEM 107 y los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja.