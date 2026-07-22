Miércoles, 22 de Julio 2026
Policiales

Detención en Mendoza: hombre acusado de abusar de la hija de su pareja en La Rioja

La detención de un hombre acusado de abuso sexual a la hija de su pareja resalta la urgencia de abordar la violencia de género en La Rioja. La comunidad exige políticas efectivas y mayor sensibilización para proteger a las víctimas.

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Redacción Equipo Editorial
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La detención de un hombre acusado de filmar y someter a abusos sexuales a la hija de su pareja ha generado un fuerte impacto en la comunidad local. La jueza de instrucción y violencia de género, Dra. Gisela Flamini, fue quien ordenó y efectivizó la captura del individuo, quien había logrado escapar hacia Mendoza.

El caso se inició cuando la madre de la víctima encontró material fílmico comprometedor en el celular del acusado, lo que llevó a la denuncia y a la intervención de la justicia. Este suceso resalta la importancia de la participación de las familias y la comunidad en la detección de abusos y en la protección de los derechos de los menores.

Organizaciones sociales han manifestado su preocupación por la violencia de género y han pedido la implementación de políticas más efectivas para prevenir y sancionar estos delitos. Además, se ha convocado a una mayor sensibilización sobre la violencia de género en instituciones educativas y en el ámbito familiar.

A medida que avanza el proceso judicial, se espera que surjan más detalles sobre la magnitud de los abusos. La Dra. Flamini ha subrayado la necesidad de brindar apoyo psicológico y legal a las víctimas, destacando el papel crucial de la sociedad civil en la denuncia y educación sobre esta problemática.

Etiquetas: la rioja violencia de género detención justicia derechos de las mujeres abuso sexual
TL;DR

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