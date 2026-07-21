Detención en La Rioja: joven acusado de intentar fotografiar a un menor en un probador

Un hombre de 26 años fue detenido en un local de la peatonal Buenos Aires tras fotografiar ocultamente a una menor. La rápida intervención del personal del comercio y de la Policía fue crucial para su detención. Este incidente destaca la necesidad de vigilancia y protección en espacios públicos para los más jóvenes.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre de 26 años fue detenido en un comercio de indumentaria en la peatonal Buenos Aires tras ser acusado de fotografiar de manera oculta a una menor de edad. La situación ocurrió cuando el sospechoso se acercó al área de los vestidores y utilizó su teléfono celular para capturar imágenes de la niña sin su consentimiento.

La encargada del local alertó a las autoridades después de notar la maniobra del hombre, lo que permitió a la Policía de la Provincia de La Rioja llegar rápidamente al lugar y proceder con la detención. El dispositivo móvil fue secuestrado para realizar pericias técnicas que confirmen el material denunciado.

La comisaria Leticia Páez, subjefe de la Unidad de Asuntos Juveniles, destacó la importancia de que los padres mantengan una vigilancia constante sobre sus hijos. "Es fundamental estar atentos para prevenir situaciones que pueden terminar de esta manera", afirmó.

El procedimiento está a cargo de la Unidad Especial de Asuntos Juveniles, y el detenido permanece bajo custodia policial a disposición del magistrado interviniente. Este caso pone de relieve la necesidad de contar con mecanismos de protección adecuados para los jóvenes en espacios públicos.