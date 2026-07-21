Defensa legal pide libertad para amigos implicados en el caso Ilda Goyochea en La Rioja

La defensa de Agüero y Díaz solicita su liberación, alegando falta de pruebas en el caso de la muerte de Ilda Goyochea, quien sufrió un accidente en una reunión social. Se espera un análisis médico clave que podría desvirtuar la acusación.

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La abogada Soledad Varas, defensora de Maira Sofía Agüero y Gabriel Ezequiel Díaz, ha solicitado la liberación inmediata de sus representados, argumentando que la imputación por tentativa de homicidio no cuenta con bases probatorias sólidas. La causa se centra en la muerte de Ilda Goyochea, ocurrida tras un incidente en el barrio Infantería II.

Varas calificó la detención de sus defendidos como "apresurada", señalando que se fundamenta en "comentarios informales" sobre un presunto empujón, lo que carece de pruebas físicas que respalden la acusación. Según los imputados, Goyochea sufrió una herida en el cuello al caer sobre una copa de vidrio durante una reunión social, un hecho que la defensa describe como "fortuito, lamentable e impensado".

Con el fin de reforzar su defensa, se ha designado un perito médico para analizar las conclusiones de la autopsia y verificar la ausencia de violencia física previa. Actualmente, el proceso judicial espera la remisión del sumario policial completo al Juzgado de Instrucción, donde la jueza de feria evaluará el caso y decidirá sobre la situación procesal de los detenidos.