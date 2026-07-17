Viernes, 17 de Julio 2026
Policiales

Crece la preocupación por usura y amenazas: ya hay dos detenidos en La Rioja

En La Rioja, dos individuos fueron detenidos por usura y extorsión. Un colombiano amenazó a una mujer para que le entregara un terreno, mientras que un argentino se apoderó de dos vehículos.

Redacción
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En las últimas horas, el ministro Miguel Zárate informó sobre la detención de dos individuos por delitos de usura, amenazas y extorsión. Uno de los detenidos, de nacionalidad colombiana, había obligado a una mujer a entregar un terreno debido a una deuda abusiva, mientras que el otro, un argentino, se apoderó de dos vehículos a través de créditos informales.

El funcionario destacó que el colombiano había amenazado a su víctima, quien logró recuperar su terreno tras la intervención de las autoridades. En cuanto al argentino, también se mencionó que la víctima pudo recuperar sus bienes tras la denuncia correspondiente. Zárate enfatizó la importancia de que los ciudadanos realicen denuncias para protegerse de estos delitos, subrayando que la justicia está trabajando en colaboración con la policía.

Ambos casos son independientes y reflejan un hecho preocupante en la comunidad, donde se busca erradicar este tipo de acciones ilegales que afectan a los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja usura extorsión delitos miguel zárate justicia
TL;DR

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