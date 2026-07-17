Viernes, 17 de Julio 2026
Turismo

Éxito turístico en La Rioja: ocupación hotelera al 80% y $100 millones generados en Chachos durante las vacaciones de invierno.

La primera semana de vacaciones invernales en La Rioja reportó un 80% de ocupación hotelera y más de 700 canjes de Chachos, generando unos $100 millones en la economía local.

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Hace 9 h 2 min de lectura
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La primera semana del receso invernal ha sido favorable para el turismo en La Rioja, con un notable 80% de ocupación hotelera en destinos como Villa Unión, Chilecito y Olta. El secretario de Turismo, José Rosa, destacó que más de 700 canjes se han realizado gracias al programa de reintegro con Chachos, lo que ha inyectado alrededor de $100 millones en la economía local.

Este programa permite a los turistas recuperar el 50% de sus gastos en alojamiento o paquetes turísticos, incentivando así el consumo dentro de la provincia. Por ejemplo, si una persona gasta $400.000, puede recibir hasta $200.000 en Chachos para gastar en gastronomía, excursiones y otros comercios adheridos.

Rosa subrayó la efectividad de esta estrategia de promoción realizada en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que ha diferenciado a La Rioja de otras provincias. Además, resaltó la colaboración entre el Estado y el sector privado para mejorar la actividad turística, mencionando nuevos atractivos que se han incorporado en los últimos años.

Finalmente, invitó a los comerciantes interesados en participar en el programa a consultar los requisitos a través del sitio oficial de la Secretaría de Turismo, donde también se puede encontrar información sobre el funcionamiento del sistema de Chachos.

Etiquetas: la rioja turismo ocupación hotelera programa de reintegro villa unión chilecito
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