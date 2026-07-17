La UCR propone la boleta única de papel para simplificar las elecciones en Argentina

Inés Brizuela y Doria, principal referente del radicalismo, expresó su oposición a la Ley de Lemas, calificándola como un “retroceso enorme”. En un llamado al oficialismo, solicitó la eliminación del sistema de colectoras y la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), así como el mantenimiento de las PASO, un sistema que considera fundamental para la democracia.
Brizuela y Doria, quien es también vicepresidenta nacional de la UCR, enfatizó que el sistema actual distorsiona la voluntad popular y no refleja adecuadamente la composición de la Cámara de Diputados y concejos deliberantes. “Hay que terminar con este sistema tramposo”, afirmó en declaraciones a Riojavirtual Radio.
Además, la ex intendenta de la Capital destacó que en su partido hay consenso para sostener las PASO, un tema que se discute a nivel nacional, donde el Gobierno busca eliminarlas. Resaltó que las primarias abiertas y obligatorias permiten una mayor participación y transparencia en el proceso electoral, permitiendo que los afiliados elijan a los candidatos de sus partidos.