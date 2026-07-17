Canal RCN sumará nuevas producciones a su programación en 2026

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A partir del 21 de julio, el Canal RCN estrenará dos nuevas producciones que han tenido gran éxito en Colombia: “Masterchef Celebrity 2026” y “Pa' Seguirte Queriendo”. La nueva temporada de “Masterchef Celebrity” contará con 24 celebridades que enfrentarán desafiantes retos culinarios bajo la supervisión de los chefs Jorge Rausch, Nicolás De Zubiría y Belén Alonso, con la conducción de Claudia Bahamón.

Por otro lado, “Pa' Seguirte Queriendo” regresará a las pantallas con los personajes Mauricio e Isabel, quienes enfrentarán los desafíos de la madurez y la adolescencia. Esta serie, que es una continuación de “Pa' Quererte”, ha ganado 10 premios India Catalina y aborda temas sobre la paternidad, familia y superación personal, manteniendo un tono emocional y cercano. La producción ejecutiva está a cargo de Juan Pablo Posada y Yalile Giordanelli, dirigida por Israel Sánchez y Lucho Sierra.