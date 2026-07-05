Domingo, 5 de Julio 2026
Espectáculos

Regreso de programas icónicos: Telefe trae de vuelta "PH, Podemos Hablar" y "Historias de Corazón

Telefe anunció el regreso de "PH, Podemos Hablar" y "Historias de Corazón", aunque aún sin fecha de estreno. Estas apuestas buscan mantener cautivo al público con relatos conmovedores y anécdotas divertidas.

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Regreso de programas icónicos: Telefe trae de vuelta "PH, Podemos Hablar" y "Historias de Corazón
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Telefe ha decidido revitalizar su programación con el regreso de dos de sus programas más emblemáticos: PH, Podemos Hablar y Historias de Corazón. La cadena busca mantener a su audiencia cautivada a través de nuevas propuestas que generen conexión emocional.

El conductor Andy Kusnetzoff volverá a estar al frente de "PH, Podemos Hablar", un programa de entrevistas donde se comparten historias conmovedoras y anécdotas divertidas. Desde las redes sociales del canal, se anunció: "Confesiones, emociones y mucho para hablar. Muy pronto vuelve Podemos Hablar a Telefe".

Además, Virginia Lago regresará con "Historias de Corazón", un ciclo que ofrece relatos inspiradores basados en hechos reales. En un video promocional, se la ve lista para compartir nuevas narrativas que dejan huella. Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha de estreno para ambos programas.

Etiquetas: telefe andy kusnetzoff historias de corazón programas de televisión entretenimiento argentina
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