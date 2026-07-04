La gala del lunes en Gran Hermano genera expectativa por el posible eliminado

El lunes 6 de julio se llevará a cabo una gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada. Leandro Nigro lidera las encuestas con un 68% de probabilidades de ser eliminado, seguido por Luana Fernández y Mariela Prieto. La tensión aumenta entre los nominados.

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El próximo lunes 6 de julio, se realizará una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada por Telefe. Esta gala será doble, y los participantes con menos votos serán eliminados. De los 19 nominados, 12 se salvaron gracias al voto positivo, incluyendo a Steffany “Campanita” Pereira y Andrea del Boca, entre otros.

Los restantes nominados que podrían abandonar la casa son Sebastián Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto y Leandro Nigro. Según encuestas realizadas en la red social X, Nigro lidera las probabilidades con un 68% de chance de ser el próximo eliminado, seguido por Luana con 33,2% y Mariela con 29,1%.

El conductor Santiago del Moro anunció que podría haber más de un eliminado, información que se revelará el mismo día de la gala. Las votaciones se realizan por SMS al 9009, y los resultados pueden variar hasta el cierre de la votación.