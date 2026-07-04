Domingo, 5 de Julio 2026
Espectáculos

La Vieja Usina se prepara para recibir un inédito festival de espectáculos para adultos

La Vieja Usina acogerá el primer Festival de Espectáculos para Adultos, prometiendo una experiencia única con variados shows y actividades. ¡No te lo pierdas!

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 21 h 1 min de lectura
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El primer Festival de Espectáculos para Adultos se llevará a cabo en La Vieja Usina. Este evento promete ofrecer una variedad de propuestas artísticas y de entretenimiento dirigidas a un público adulto.

La organización del festival busca fomentar la cultura y el arte en la comunidad. Se espera que la asistencia sea significativa, ya que se han programado diversas actividades que atraerán tanto a residentes como a visitantes.

La fecha exacta del festival aún no ha sido anunciada, pero se han confirmado varias actuaciones que destacarán en la agenda. Este evento representa una oportunidad única para disfrutar de espectáculos en un ambiente diferente.

Etiquetas: la rioja festival espectáculos para adultos cultura eventos
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