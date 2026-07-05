Domingo, 5 de Julio 2026
La Rioja

La Feria del Libro en La Rioja promete una semana llena de actividades culturales y literarias

La 23° Feria del Libro de La Rioja se realizará del 6 al 12 de julio en el Paseo Cultural Castro Barros, con cerca de 400 actividades y un fuerte enfoque en la participación estudiantil. La comunidad espera con ansias este evento cultural que destaca el trabajo de escritores y artistas locales.

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La 23° edición de la Feria del Libro en La Rioja se llevará a cabo del 6 al 12 de julio en el Paseo Cultural Castro Barros. Este evento cultural, considerado uno de los más destacados del norte argentino, contará con una intensa agenda que incluye cerca de 400 actividades que abarcan presentaciones de libros, talleres, charlas y espectáculos para todas las edades.

La secretaria de Culturas, Patricia Herrera, afirmó que el 95% de la programación proviene de propuestas de escritores y artistas locales, lo que refleja el perfil participativo de la feria. “Va a ser la fiesta cultural de invierno esperada por tantos”, comentó, resaltando la hermosa respuesta de la comunidad ante este evento.

Además, se implementará el programa “Escuelas a la Feria”, en colaboración con el Ministerio de Educación, para que la visita de los estudiantes tenga un enfoque pedagógico. Esto permitirá que los alumnos no solo asistan, sino que participen en talleres y actividades que complementen su aprendizaje en las aulas.

Etiquetas: la rioja feria del libro cultura educación actividades culturales ministerio de educación
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