El interurbano en La Rioja enfrenta crisis: caída del 60% en pasajeros mientras el colectivo se mantiene a $1000.

El servicio de colectivos en La Rioja se mantiene con un costo de $1000, a pesar de la notable disminución en la cantidad de pasajeros en el transporte interurbano, que ha perdido un 60% de su clientela. Esta situación afecta a varios usuarios que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.
La crisis en el sector se ha intensificado, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad del servicio y la posibilidad de ajustes en las tarifas. Las autoridades locales están evaluando las medidas necesarias para enfrentar esta problemática.