El interurbano en La Rioja enfrenta crisis: caída del 60% en pasajeros mientras el colectivo se mantiene a $1000.

El costo del colectivo en La Rioja se mantiene en $1000, mientras que el interurbano ha sufrido una caída del 60% en la cantidad de pasajeros. ¿Qué implicaciones tendrá esta situación?

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El servicio de colectivos en La Rioja se mantiene con un costo de $1000, a pesar de la notable disminución en la cantidad de pasajeros en el transporte interurbano, que ha perdido un 60% de su clientela. Esta situación afecta a varios usuarios que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.

La crisis en el sector se ha intensificado, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad del servicio y la posibilidad de ajustes en las tarifas. Las autoridades locales están evaluando las medidas necesarias para enfrentar esta problemática.