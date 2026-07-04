Sábado, 4 de Julio 2026
La Rioja

El interurbano en La Rioja enfrenta crisis: caída del 60% en pasajeros mientras el colectivo se mantiene a $1000.

El costo del colectivo en La Rioja se mantiene en $1000, mientras que el interurbano ha sufrido una caída del 60% en la cantidad de pasajeros. ¿Qué implicaciones tendrá esta situación?

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
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El servicio de colectivos en La Rioja se mantiene con un costo de $1000, a pesar de la notable disminución en la cantidad de pasajeros en el transporte interurbano, que ha perdido un 60% de su clientela. Esta situación afecta a varios usuarios que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.

La crisis en el sector se ha intensificado, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad del servicio y la posibilidad de ajustes en las tarifas. Las autoridades locales están evaluando las medidas necesarias para enfrentar esta problemática.

Etiquetas: la rioja colectivo transporte público economía pérdida de pasajeros fenix951
TL;DR

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