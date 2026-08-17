Edelar habilita el pago de facturas con Chachos, facilitando la gestión para los usuarios en La Rioja

A partir del martes 18 de agosto, Edelar implementará una nueva modalidad para el pago de facturas con Bocades en La Rioja, centralizando la atención en Casa Central y habilitando oficinas en el Interior. Se espera que esta medida facilite el acceso y mejore la satisfacción de los usuarios.

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La Empresa de Distribución Eléctrica de La Rioja (Edelar) comenzará a recibir los Bocades, conocidos como “Chachos”, desde el próximo martes 18 de agosto. Este nuevo método de pago se implementará con esquemas diferenciados según la región de la provincia, con el objetivo de facilitar el acceso a los usuarios.

En La Capital, la recepción de Chachos se realizará únicamente en la oficina de Casa Central, ubicada en Peatonal Buenos Aires 73, manteniendo el horario habitual de atención. En las localidades del Interior, las oficinas comerciales estarán habilitadas para recibir los pagos durante sus horarios regulares.

Edelar también ha puesto a disposición un número de atención gratuita, 0800-777-333527, y las cuentas oficiales en redes sociales para quienes necesiten más información. Además, el cronograma de pagos se puede consultar en el sitio web del Gobierno de la Provincia de La Rioja.

Esta iniciativa busca modernizar los servicios públicos y mejorar la atención al cliente, permitiendo a los ciudadanos cumplir con sus obligaciones de manera más accesible. Se espera que la respuesta de la comunidad sea positiva, lo cual será clave para evaluar el éxito de esta modalidad de pago.